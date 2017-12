Zeichnen mit Wachs

Zig Zag Zürich fördert junge Designerinnen und Künstler, in dem sie ihre Werke produzieren und vermarkten. Hergestellt werden alle Stücke in Italien. Neu mit dabei ist die Bettwäschekollektion Wax von Martina Vontobel. Die Zürcher Künstlerin arbeitet mit Linien, schichtet in ihren Arbeiten Materialien und vernetzt sie – wie ihn ihrem Kunstwerk «Network», das letztes Jahr in der Lobby des Park Hyatt Hotel in Zürich zu sehen war. Diese Arbeitsweise spiegelt sich in den Mustern, die Vontobel ursprünglich direkt mit Wachs auf den Stoff zeichnete, den sie dann von Hand färbte. Mit der Bettwäsche-Kollektion reproduziert Zig Zag Zürich nun diese Technik mit Digitaldruck, ohne das Wesentliche der künstlerischen Handschrift zu verlieren.