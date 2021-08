Starke Kontraste in Farbe, Form und Material. Foto: Bettina Matthiessen

Susanna Koeberle 04.08.2021 14:00

Wohnen wie im Comic Die Ausstellung ‹Memphis. 40 Jahre Kitsch und Eleganz› in der Gallery des Vitra Design Museums macht den Einfluss dieser Epoche der Designgeschichte auf nachfolgende Generationen von Gestaltenden sichtbar. 04.08.2021 14:00

Sie haben etwas von Skulpturen oder Architekturen im Kleinformat. Zu diesen formalen Merkmalen kommen die Farbigkeit, der Mustermix sowie das alltägliche und im doppelten Wortsinn billige Material Plastiklaminat hinzu. Auch die Namen der Möbelstücke stechen durch ihre Exotik hervor. Mit der Gründung von ‹Memphis› 1981 wollte eine Gruppe von italienischen Kreativen offensichtlich anecken. ###Media_2### ###Media_3### Der Name spielt sowohl auf die Stadt im alten Ägypten wie auch auf die Popkultur an. Der Legende nach lief bei einem der ersten Treffen des Kollektivs der Song ‹Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again› von Bob Dylan. Angeführt von Designer und Architekt Ettore Sottsass (1917–2007) bezweckte ‹Memphis› einen Bruch mit geltenden Normen. Zugleich entsprach die Haltung dem damaligen Zeitgeist: Design war in erster Linie Anti-Design. Ein Möbelstück sollte nicht einfach ein zweckdienliches Objekt sein, sein schrilles Aussehen hinterfragte den reinen Funktionalismus und...