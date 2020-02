Auf knappem Raum wird hier gewohnt: Noritaka Minami, A504 I (Nagakin Capsule Tower), Tokyo, Japan, 2012 © Noritaka Minami

Claudia Schmid 10.02.2020 09:06

«Jeder wohnt, also geht das Thema auch jeden etwas an», schreibt der Kurator Jochen Eisenbrand im Katalog zur Ausstellung «Home Stories», die im Vitra Design Museum eröffnet. Trotz ihrer Popularität, stellt Eisenbrand weiter fest, scheint Innenraumgestaltung eine etwas vernachlässigte Disziplin, die in Fachzeitschriften wenig besprochen wird. Tatsächlich fehlt heute eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Interiordesign – trotz immer mehr Homestories und Einrichtungstipps. Flau wirkt die Debatte auch verglichen mit dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, als intensiv darüber diskutiert wurde, was modernes und zeitgemässes Wohnen bedeutet, individuell und gesellschaftlich. ###Media_2###Mit der Ausstellung will das Museum eine Diskusssion über das private Interieur anstossen. Im Zentrum stehen 20 stilbildende Fallstudien, die innenarchitektonischen Umbrüche aufzeigen. Die Schau beginnt in der Gegenwart, zu der die Mikrowohnung «Yojigen Poketto Apartment» mit wandlungsfähigen Einbaumöbeln ...