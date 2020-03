Das Homeoffice von Christof Hindermann, Bureau Hindermann

Innenarchitekt Christof Hindermann arbeitet an einem Studienauftrag für die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft – im Homeoffice. Was ihm fehlt sind Materialmuster und der direkte Austausch.

Meret Ernst 25.03.2020 13:31

Bureau Hindermann hat sein Büro mitten in Zürich. Nun sitzt der Geschäftsführer in seinem Homeoffice in der Nähe des Greifensees. «Ich habe es entrümpelt und bereit gemacht für die nächsten Wochen.» Von hier aus telefoniert er regelmässig mit seiner Mitarbeiterin Martina Thie und führt Videokonferenzen mit seinen Auftraggebern. Zum Beispiel mit dem Entwurfsteam bei einer Projektstudie für die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft.



Wie funktioniert die digitale Zusammenarbeit in deinem Team?

Christof Hndermann: Anders, auf jeden Fall. Im Büro habe ich viel mehr Bewegungsfreiheit, grosse Tische, eine Bibliothek und ein Materialmusterarchiv. In der Ideenfindungsphase nutze ich das – ich lege Dinge auf den Tisch, agiere, dann reisst meine Mitarbeiterin Tina Materialien raus und legt sie daneben, etwas fällt weg, oder man legt alles in neuer Konstellation aus. Aber das wichtigste, was mir dabei fehlt, ist der spontane, persönliche Austausch. Ich entwerfe oft über die Sprache, konkretisiere meine Ideen im Gespräch. Ich brüte nicht alleine und komme dann mit der genialen Idee! Wir nutzen Skizzen und Materialmuster um zu überprüfen, ob Vorstellungen kongruent sind. Ich bin aber immer offen für neue Versuchsanordnungen. Nun skizzieren wir ein Briefing, das wir über Zoom austauschen, dann formulieren wir in zwei Stunden dazu individuell einen Text und überprüfen gemeinsam, was daran ist. Vor der Coronakrise stiegen wir jeweils am Bellevue in Zürich aufs Kursschiff, fuhren bis Rapperswil und nutzten die Zeit, um alle Ideen auszubreiten. Auf der Rückfahrt konkretisierten wir die Ideen so weit, dass die Planung einsetzen konnte. Die Frage ist also: Wo ist das neue Schiff in der digitalen Arbeitswelt...

Wie sieht die digitale Kooperation mit den Kundinnen und Auftraggebern aus?

Mit Kunden wie Banken, für die wir Geschäfstellen planen, sind die Konferenzen strukturiert. Auch dafür habe ich mich so eingerichtet, dass ich Entwürfe und Prototypen ins Gespräch integrieren kann. Letzte Woche habe ich deshalb mein Home Office so ausgestattet, dass ich mit einer externen Kamera zeigen kann, wo ein Entwurf steht. Schwierig ist, wenn es um Materialisierungen und Atmosphäre geht. Die damit verbundene Interaktion fehlt, etwa mit Hilfe von Materialmuster, deren Haptik man fühlen muss. Ich gehe davon aus, dass die Resultate von digitalen Entwurfsprozessen sicher etwas anders ausfallen.

Wie bringst Du Homeoffice, Familie, Kundenaufträge zusammen?

Es dauert alles viel länger. Erst plante ich um halb sieben mit der Arbeit anzuzfangen, damit ich am Nachmittag mit meinen beiden Kindern basteln und etwas unternehmen kann. Das habe ich noch nicht so gut geschafft. Aber wir arbeiten daran!

Wie wird sich diese Art zu arbeiten längerfristig auswirken?

Mir war immer klar, wie wichtig der geteilte Raum und dessen atmosphärische Qualität für die Menschen ist, um sich zu begengnen und zu arbeiten. Das spielt uns in die Hand: jetzt merken alle, dass es vor dem Bildschirm genau an dieser Qualität mangelt. Jetzt blicken wir uns gegenseitig in den privaten Raum des Homeoffice und fühlen uns auf eine seltsame Art nahe, aber vereinzelt. Physische Nähe ist zwar grade ganz schwierig, aber zugleich erfahre ich, dass das Lokale wichtig ist: es ist der innovative Metzger im Dorf, der schon lange bevor es der Bundesrat forderte, im Laden Handdesinfektion anbot und der mir das Fleisch liefert. Und wenn die Lieferkette mit China abbricht, müssen wir lokale und nachhaltigere Lösungen suchen. Ich erhoffe mir, dass langfristig ein Umdenken stattfindet. Die Entschleunigung sollte uns zum Denken anregen. Zugleich erfahre ich als Geschäftsleiter eines Kleinst-KMU, wie sehr ich von der Wirtschaftslage abhänge und bin deshalb froh, dass es von Seiten Bund Entlastungen gibt. Das verändert die Gewichte etwas: KMUs mussten bisher aufgrund von langer Zahlungsfristen etwa der Banken diesen indirekt Kredit gewähren, hatten aber Mühe, selber als kreditwürdig zu gelten. MIt dem Massnahmepaket des Bundes werden nun die Kreditgeber in die Pflicht genommen. Das verschiebt das Ungleichgewicht gerade. Hoffentlich wirkt diese Erfahrung langfristig nach.