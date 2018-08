Waschtisch Miena aus Stahl-Email Fotos: Kaldewei

Anna Raymann 24.08.2018 10:08

Im Oktober 1918 meldete Klempnermeister Franz Kaldewei beim westfälischen Gewerbeamt Ahlen den Betrieb einer kleinen Blechwarenfabrik. In den Dreissigerjahren stieg die Familie in die Sanitärbranche ein und erfand in den Fünfzigerjahren die erste Hydraulikpresse, die es erlaubte, Wannen nahtlos aus einer Stahlplatte zu fertigen. Zwanzig Jahre später starteten bereits die ersten Roboter ihre Arbeit in der Produktionskette und fertigen seither Entwürfe von Designern wie Werner Aisslinger und Tina Bunyaprasit. So gibt es heute – zum hundertjährigen Jubiläum des Sanitärherstellers Kaldwei – Wannen mit integrierten Sound-Systemen, die daraus einen Resonanzkörper machen und die Badenden ihre Lieblingsmusik hören und fühlen lassen.