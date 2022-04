Mirjam Rombach zur Zusammenarbeit der ZHdK mit China.

Die Zürcher Hochschule der Künste hat mit ihrer Kooperation mit einer militärnahen Hochschule in China für Unruhe gesorgt. Redaktorin Mirjam Rombach fasst im Video die Geschehnisse zusammen und ordnet ein.

Jonathan Jäggi 07.04.2022 17:37

Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) reagiert auf die Kritik an ihrer Kooperation mit dem militärnahen Harbin Institute of Technology (HIT) in China. Designredaktorin Mirjam Rombach findet die Massnahmen zu zaghaft und beleuchtet im Lautsprecher diese umstrittene Zusammenarbeit. Im Video bricht sie ihre Recherchen nochmals herunter....