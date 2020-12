Stéphanie Baechler in der Kunstgiesserei.

Anfang Dezember präsentierten die Designers in Residence ihre Projekte, die sie im Rahmen der Ostschweizer TaDA Residency erarbeiten. Ein Blick in ein Work in Progress.

Meret Ernst 18.12.2020 17:45

Weiter gesponnen Anfang Dezember präsentierten die Designers in Residence ihre Projekte, die sie im Rahmen der Ostschweizer TaDA Residency erarbeiten. Ein Blick in ein Work in Progress. 18.12.2020 17:45

Die Residents Stéphanie Baechler, Alexandra Hopf, Oliver Maklott, Selina Reiterer und Quang Vinh Nguyen gaben Anfang Dezember an der ersten «TaDA – Spinnerei» in Arbon Einblick in ihre Projekte und Prozesse. Überraschend war, wie sie alle trotz erschwerter Umstände enorm von den Möglichkeiten zu profitieren wussten, die ihnen die Textil- und Partnerfirmen anbieten konnten. ###Media_2###So erkundete Stéphanie Baechler bei der Kunstgiesserei Sitterwerk, wie sich ein Prozess wie das Weben in Bronze und Aluminium übertragen lässt. Sie liess grosse Rahmen für ihre Sprechblasen aus Aluminium herstellen. Diese fassen die gestickten Texte, mit denen sie sich mit den Parzen, den griechischen Schicksalsgöttinnen befasst: Clotho spinnt den Faden, Lachesis wägt den Faden, und Atropos schneidet ihn ab. «The Fates Are Talking» ist ein Projekt, mit dem sie Lesen und textile Prozesse überblendet. Die Stickereien, ebenso wie ein Projekt, das sie als Dozentin an der Gerrit Rietveld Academy mit Studierenden ma...