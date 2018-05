Leiser trocknen

Dyson hat seinen Händetrockner weiterentwickelt: Das Modell «Wash+Dry» ermöglicht ebenfalls, die Hände direkt am Waschbecken zu trocken – allerdings ist das Gerät bis zu 39 Prozent leiser als sein Vorgänger. Die Lautstärke zu reduzieren gelang den Dyson-Ingenieuren, indem sie den Digital-Motor verbessert haben: Er zieht insgesamt weniger Luft ein, sodass Geräusche durch aufgewirbelte Luft in den engen Zwischenräumen vermindert werden. Zudem haben sie zusätzlich den Stromverbrauch von 1500 auf 1000 Watt verringert, was wiederum die Betriebskosten um 30 Prozent reduziert.