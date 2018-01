«Quantenphysik spürbar machen»

Die Interaction-Designerin Laura Couto Rosado hat während dreier Monate mit Physikern am Cern gearbeitet. Im Video-Interview erzählt sie, was sie in der Zeit gelernt hat. Ebenfalls zu sehen sind die von ihr visualisierten Teilchenkollisionen – Stills aus dem Projekt ‹Flavourful Objects›. Die Designerin gibt den Explosionen Namen wie Loukoum, Toblerone, Bounty oder Meringue. Damit gelingt ihr ein vermeintlicher Sprung zwischen den Dimensionen: «Ich übertrage, was im Quantenraum passiert, in unsere physische Welt – was eigentlich nicht geht, weil wir uns in unterschiedlichen Dimensionen bewegen.»