Die Architektin Inés Ariza erforscht an der ETH Zürich neuartige Metallverbindungen. Sie kombinieren 3-D-Druck mit Schweissen. Fotos: Lorenz Cugini

Mirjam Rombach 03.05.2021 15:50

Was die Welt verbindet Geklebt oder geschweisst? Oft sieht man nicht, wie die Dinge zusammenhalten. Mit der Ausstellung ‹U–Joints› blickt das Gewerbemuseum nun auf die Welt der Verbindungen. 03.05.2021 15:50

Fischstäbchen, Autobahnbrücken oder Schwimmflügel: Fast alle Dinge, die man sich vorstellen kann, brauchen verbindende Elemente. Chirurgen nutzen medizinische Klebstoffe. Stühle, Autos und Kaffeemaschinen werden verleimt, geschweisst oder gelötet. Im Alltag bemerken wir die unzähligen Verbindungen oft erst, wenn sie brechen oder leck werden. In der Ausstellungsreihe ‹U–Joints› zeigen der Architekt Andrea Caputo und die Designautorin Anniina Koivu die enorme Bandbreite des Verbindens. Ihr Projekt begann vor drei Jahren mit einer eklektischen Ausstellung an der Mailänder Designwoche. Erst danach initiierte das Team eine umfassende Recherche und fächerte die Ergebnisse in sechs Verbindungstypen auf: ‹Basics› wie Nägel oder Schrauben, ‹Mechanics› wie Gelenke und Scharniere, ‹Wood on Wood›, ‹Knits & Knots›, ‹Adhesives› sowie ‹Fusions›. Letztere beide, der flüssige und klebrige Teil ihrer Forschung, sind nun im Gewerbemuseum Winterthur zu sehen.In einer Ausstellung an der...