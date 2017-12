Wechsel beim BAK

Fünf Fragen an Patrizia Crivelli, die es nach zwanzig Jahren beim Schweizer Designpreis des Bundesamts für Kultur (BAK) weiterzieht.

Wie hat sich die Designszene in den Jahren verändert?

Patrizia Crivelli: In den zwanzig Jahren ist vieles passiert. Auffällig war in den letzten Jahren die Interdisziplinarität. Nicht nur haben sich die unterschiedlichen Bereiche ausgetauscht, auch haben Kuratorinnen wie etwa Rebekka Kiesewetter und Matylda Krzykowski vom Depot Basel für ihre Formate verschiedenste Disziplinen in immer wieder anderen Konstellationen zusammen gebracht.