Claude Lichtenstein erzählt in seinem neuesten Werk kenntnisreich die Geschichte des Produktdesigns und fragt, wie Design auf Gesellschaft und Umwelt gewirkt hat.

Meret Ernst 21.03.2022 08:03

Designgeschichten ufern leicht aus. Das gilt umso mehr, wenn sie universal angelegt sind und weit über Epochen, Kulturen und Sprachräume hinausgreifen. Zu umfassend ist, was den unscharf definierten Begriff füllt. Also braucht es einen Fokus. Claude Lichtenstein hat ihn als Titel seines zweibändigen Werks gesetzt: ‹Die Schwerkraft von Ideen›. Bleibt eine Idee in der Schwebe, weil zu leicht, hat sie kein Anrecht darauf, Design genannt zu werden. Platonisch ist an dieser Auffassung nur wenig. Design erfüllt sich nicht im Eidos, das als Urbild unerreichbar bleibt und die Materialisierung ins zweite Glied verdrängt. Die Idee ist zwar wichtig, aber nur insofern, als sie Teil einer Überprüfung ist. Damit ist Verunsicherung unvermeidbar. Auf die Idee folgen der Versuch, das Scheitern und der erneute Versuch – im Wissen darum, dass der nächste Anlauf das Erreichte ins Unrecht setzen wird. ###Media_2### Lichtenstein misstraut Genialität. Erst der Gedanke, der in eine Problemstellung «einfällt und ...