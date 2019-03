Der Badteppich ‹ Chies ›.

Lilia Glanzmann 20.03.2019 15:48

Textilien fürs Badezimmer wurden lange Zeit vernachlässigt. Vor fünf Jahren hat sich ‹ Kollektiv vier › deshalb dem Duschvorhang angenommen. Nun präsentieren die Textildesignerinnen die ebenso gelungene Badteppichkollektion ‹ Am Wasser ›: ‹ Chies ›, ‹ Ufer › und ‹ Moos › sollen die Sinne der Füsse anregen – als ginge man auf sonnenwarmen Steinen oder würde kräuselndes Wasser die Zehen umspielen. Gewoben werden die Teppiche aus recycelter Baumwolle von Hand in Portugal. Morgen Donnerstag feiert die Kollektion Premiere: Im Laden von Atelier Volvox an der Bertastrasse 19 in Zürich.