Normalerweise sind Dolos tonnenschwer und schützen den Strand. Fotos: Adrien Rovero Studio

Meret Ernst 16.01.2020 14:00

Erfinde eine variable Struktur, die auf 185 Quadratmetern in einer Fabrikhalle ein Festivalgefühl vermittelt, in einem Tag aufgebaut ist und zwei Tage stehen bleibt. Zur Verfügung stehen drei Monate Zeit und ein knappes Budget. Und bedenke den gesamten Lebenszyklus der Struktur. ###Media_2### Adrien Rovero hat die Herausforderung angenommen, die ihm von der ‹San Francisco Design Week› gestellt wurde. Für die diesjährige Ausgabe wählte das Festival das schwammige Thema ‹Community›. Und genau dazu galt es auch, die Installation für die Eröffnungsparty zu erfinden. Rovero reagierte darauf mit einer Installation aus 120 knallblauen, aufgeblasenen Elementen. Diese sind zwar gross, aber leicht. Man kann darauf in allen möglichen Positionen sitzen und, hat man sie zu grösseren Gebilden verhakt, auch darauf fläzen, liegen oder sich daran anlehnen. Das dank ihrer Form, die sich von Dolos ableitet, den riesigen, rund dreissig Tonnen schweren und aus Beton gegossenen Wellenbrechern. In den Sechzigerj...