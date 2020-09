Zwei Stücke des neuen Service ‹Tabletop I›, das beidseitig verwendet werden kann. Fotos: Anders Stoos

Anna Raymann 24.09.2020 14:00

Vom Dach auf den Tisch Für die Bistrobar des Casinos an der Berner Kirchenfeldbrücke haben die Industriedesigner Jérôme Rütsche und Felix Spuhler ein Service aus lokal vorkommendem roten Ton gestaltet.

Direkt an der Berner Kirchenfeldbrücke posiert das Casino, das rot gedeckte Dach fällt auf, fast wie ein Zirkuszelt. Darunter, in der Bistrobar, servieren Kellnerinnen die Gerichte von Küchenchef Dave Wälti auf ebenso ziegelroten Tellern und Platten. Die Industriedesigner Jérôme Rütsche und Felix Spuhler von Crisp ID gestalteten das Service aus lokal vorkommendem roten Ton. Der klare Bezug zur Region zieht sich konsequent durch das Konzept. Felix Spuhler erzählt: «Wie auch Dave Wälti aus einfachen Zutaten Raffiniertes kreiert, haben wir aus lokalem Rohmaterial besondere Objekte gestaltet.» Die Formen sind dem Gebrauch angepasst. Die gewellte Struktur der Teller für das Abendmenü ist unverkennbar dem Dachziegel entlehnt. In ihrer Detailliebe passen sie zu den aufwendigen Kreationen. Die Platten für die einfacheren Mittagsgerichte sind auf das Wesentliche reduziert. In schlichter Geometrie umspielt das Service die aufgetragenen Speisen. Wo die Flächen nicht glasiert sind, reagiert der Ton auf Tem...