Vom 1. bis 3. Dezember finden die Luzerner Designtage «Design Schenken» zum ersten Mal in der Viscosistadt in Emmenbrücke statt. Mehr als 90 Ausstellerinnen und Aussteller sind dieses Jahr dabei – doppelt so viele wie 2016, als die Messe noch in der Luzerner Altstadt stattfand. Zu sehen ist nebst den Ausstellern die Sonderschau «Inspiration Japan» mit einer Installation von Atelier Oï, ein Wettbewerb zum Thema Leuchten, eine Sonderschau des Creative Hubs. Weiter gibt es einen Kinderhort, organisiert vom Kinderatelier der benachbarten Ausstellungsplattform «akku». Zudem ist es möglich, während der drei Tage die Manufaktur vom Leuchtenhersteller Baltensweiler und der Produktionsstätte von «ast beschriftet» zu besuchen.