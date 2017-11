Unerwartetes aus Langenthal

Text: Lilia Glanzmann / 16.11.2017 17:23

Gerade erst ist die glamouröse Preisverleihung des Design Preis Schweiz über die Bühne, erreicht uns eine überraschende Meldung aus Langenthal: Jan Geipel löst Michel Hueter per 1. Januar als Kurator des Design Preis Schweiz ab. Seit Februar 2011 war Michel Hueter als Kurator des Design Preis Schweiz tätig, hat das Format geprägt und entscheidend weiterentwickelt. Nun also soll Jan Geipel – seit kaum einem Jahr für den Designers' Saturday verantwortlich – ebenfalls die Rolle als Kurator des Design Preis Schweiz übernehmen. Umso erstaunlicher dieser Wechsel, hat der ausgebildete Architekt noch keine Ausgabe des Designers' Saturday bestritten. Dennoch soll er ab kommendem Jahr beide Plattformen des Design Centers in Langenthal inhaltlich verantworten. Mit diesem Entscheid setze das Design Center auf einen engeren Austausch beider Plattformen und auf eine inhaltliche Führung beider Produkte aus einer starken Hand, heisst es in der Pressemeldung. Und weiter: «Trotzdem bleiben beide Programme eigenständig und verfolgen andere inhaltliche Ausrichtungen und Ziele», sagt Peter Ruckstuhl, Präsident des Design Centers. Ob sich diese Strategie bewährt? Wir bleiben dran.