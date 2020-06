Start ins virtuelle Toni-Areal.

12.06.2020 14:59

Per selbst designtem Avatar wandert der Besucher durchs virtuelle Toni-Areal im verpixelten Retro-Look, findet die Diplomprojekte, dreht am Glücksrad, geht ins Theater ins Kino oder zurück in die Zukunft. «Es ist eine symbolische, ironische Auseinandersetzung mit dem Toni-Areal», heisst es im Impressum. Bereits die dritte des Studiengangs Game Design der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Die Resultat des Projekts ‹Toni-Areal in Space› aus den Jahren 2007 und 2008 sind dann auch in der virtuellen Kaskadenhalle ausgestellt.