Textilbranche im Aufschwung

Text: Lilia Glanzmann / 23.04.2018 16:02

Erfreuliches meldet der Verband Swiss Textiles: Erstmals seitdem der Euro-Mindestkurs vor drei Jahren aufgehoben wurde, wächst der verarbeitende Textilsektor hierzulande wieder und zwar um 0,8 Prozent. Besonders erfolgreich sind Exporte von technischen Textilien, doch auch die Bekleidungsexporte verzeichnen trotz der hohen Quote von Rücksendungen im Onlinehandel ein Plus von 8,4 Prozent. Grund dafür sei die weltweit solide Konjunktur, heisst es im Bericht. Eindrücklich ist die Zahl der zurückgesendeten Kleider an die Onlinehändler: Sie betrugen alleine 1,3 Milliarden Franken und sind gegenüber dem Vorjahr erneut um 57,4 Prozent gestiegen.



Die technischen Textilien werden insbesondere von China und den USA nachgefragt. Exporte in dieser Sparte verzeichnen ein Plus von 5,8 Prozent und betragen 578 Millionen Franken. Diese Stoffe werden beispielsweise in der Medizin eingesetzt, als künstliche Sehnen oder Bänder, in der Architektur als kinetische Fassaden, oder als Teppiche und Sitzbezüge für die Luftfahrt. Total erarbeitete die Textil- und Bekleidungsindustrie 2017 so eine Wertschöpfung von einer Milliarde Schweizer Franken – nebst diesen guten Zahlen überzeugt der Bericht auch durch seine erfrischende Gestaltung, für die das Büro Wernlis aus Zürich verantwortlich zeichnet.