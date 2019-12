Urs Honegger 17.12.2019 14:56

Am 1. bis 3. Juli 2020 findet das Ludicious – Zürich Game Festival statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Preise ‹Innovation in Games› und ‹Emerging Talent› verliehen. Ab sofort können Game-Projekte eingegeben werden. Gesucht sind neue Ideen und Konzepte in Game Design, Gameplay, Ästhetik oder Narration. Die beste Schweizer Produktion wird zudem mit dem ‹SGDA Swiss Game Award› prämiert. Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es hier.