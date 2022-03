Das Swiss Design Camp wurde 2019 von Designer Björn Ischi und CEO David Spielhofer initiiert.

Mirjam Rombach 02.03.2022 10:23

Studierende von Schweizer Hochschulen sind eingeladen, sich um einen Platz am Swiss Design Camp zu bewerben. Wer seine Motivation knapp und prägnant in 500 Zeichen packen kann, hat gute Chancen. Die Anzahl Plätze ist beschränkt, dafür ist die Teilnahme dank der Unterstützung von Industriepartnern kostenfrei.

Der kommende Anlass behandelt das Thema «Future Living – wie leben wir in Zukunft?» und findet im September in Langenthal statt. Als Standortpartner fungieren Création Baumann und Girsberger. Studierende aus unterschiedlichen Studienrichtungen wie Design, Engineering oder Wirtschaft erhalten während einem viertägigen Design Sprint die Möglichkeit, Produktkonzepte in Schweizer Traditionsunternehmen zu entwickeln. Unterstützt werden sie dabei von mehreren Coaches.