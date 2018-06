17 Preise für Schweizer Design

Text: Meret Ernst / 11.06.2018 10:34

17 Preise hat die Jury in einem zweistufigen Verfahren an Designerinnen und Designer aus Grafik, Mode, Produkt, Fotografie und Vermittlung vergeben. Morgen Abend findet die Preisverleihung in Anwesenheit von Bundesrat Berset in Basel statt – gemeinsam mit dem Schweizer Grand Prix Design, der an die Textildesignerin Cécile Feilchenfeldt, den Hersteller von Baumscheren Felco und der Grafikerin Rosmarie Tissi geht. Unter den Glücklichen, die je 25'000 Franken Preisgeld erhalten, sind unter anderem die Grafikerin Julia Born, die sechs Künstlerpublikationen vorstellte, die Interaction Designer von Studio Harry Blondmann mit überraschenden Homepages, Simon Husslein mit seiner crowdfinanzierten und clever konzipierten Uhr Bólido, der junge Modedesigner Mikael Vilchez, der sich mit Genderfragen auseinandersetzt oder das Magazin Nice, das den kreativen Dialog zwischen afrikanischen Ländern und der Schweiz vorantreibt.