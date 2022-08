Das Blusenkleid ‹Strepen› von Pfeffer/Verbeek. Fotos: Lucia Ferretti

Lilia Glanzmann 31.08.2022 14:00

Streifen über Streifen Aus dem Foulard ‹Brushed Stripe› des Luzerner Labels ‹Foulalà› ist in Zusammenarbeit mit den Modedesignerinnen Susanne Pfeffer und Nicole Verbeek das Blusenkleid ‹Strepen› entstanden. 31.08.2022 14:00

Seit mehr als zehn Jahren interpretieren die drei Luzerner Textildesignerinnen Maya Peer, Paola Di Valentino und Livia Martinelli mit Foulalà das klassische Seidencarré neu. Die Marke steht für sorgfältigstes Textildesign mit starkem Farbgefühl und spannungsvollen, eklektischen Bildwelten, die sich zu einem stimmigen Ganzen fügen. Die auf Seide oder Wolle gedruckten Collagen kombinieren Malerei, Geometrie und Illustration – mal sind es klare Linien und Formen, dann wieder erscheinen die Entwürfe verspielt. Pfeffer/Verbeek wiederum sind Susanne Pfeffer und Nicole Verbeek, die in Bätterkinden zwischen Bern und Solothurn Mode entwerfen, die je nach Lebensphase den körperlichen Veränderungen angepasst werden kann. Die farbenfrohen Prints sind zu einem Markenzeichen der Kollektionen von Pfeffer/Verbeek geworden. Die Sujets entstehen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Designerinnen, etwa mit Foulalà. Das Prozedere ist stets gleich: Pfeffer/Verbeek sucht aus deren aktueller Kollektion ein Dessin aus, und die Textildesignerinnen adaptieren es in Bezug auf Grösse, Rapport und Farbe an die Bedürfnisse der Modedesignerinnen. So wurde aus dem Foulard ‹Brushed Stripe› ein Textil für das Kleid ‹Strepen›, ein bequem geschnittenes Blusenkleid mit angeschnittenem Stehkragen, Schlupftaschen und weit ausgestelltem Saum. Rückseitig hat das Kleid ein Elastikband, an dem ein Bindegürtel befestigt ist. ###Media_2### Dieses Detail ist nicht nur praktisch, es sorgt auch dafür, dass die Falten im Rückenbereich schön fallen. Die Ärmel sind luftig geschnitten und haben einen breiten Saum, der sich sportlich hochkrempeln lässt. So kann die Trägerin das Kleid geschlossen oder offen tragen, und es erlaubt ihr vielseitige Kombinationen mit verspielten Schichten. Die Formen der leuchtend farbigen Designs fallen dabei stets auf andere Stoffteile – so wird jedes dieser Kleider zu eine...