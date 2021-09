TaDA Talks: Welche Bedeutung hat das Handwerk in der hochtechnologischen Textilproduktion? Foto: Ladina Bischof

Mirjam Rombach 20.09.2021 09:45

Seit Juni läuft die Kooperation « Erinnerungen an die Zukunft » zwischen dem Textilmuseum St.Gallen und der Schweizerischen Textilfachschule STF . Auf dem toggenburgischen Chäserugg sowie im Museum schufen Studierende der STF verschiedene Mode-Inszenierungen, die zum Diskurs anregen wollen: Was eint die Menschheit? Wie können wir unseren Planeten für nachfolgende Generationen erhalten? Welche Handwerkstechniken prägen die Zukunft? Die Installationen lassen sich gebündelt besuchen oder einzeln erwandern, eine Wanderkarte liefert Hintergründe. Eine grössere Station befindet sich im Textilmuseum, wo auch Skizzen und Dokumentationen zum Entwurfsprozess zu sehen sind. Die Kooperation feiert den 140-jährigen Geburtstag der Schule, die 1881 im toggenburgischen Wattwil gegründet wurde.

Im Textilmuseum diskutieren die Gäste des TaDA Talks über die Bedeutung des Handwerks in der heutigen Textilproduktion. Mit dabei sind Martin Schlegel von der Textildruckerei Arbon, Resident Tobias Kaspar sowie Stefan Aschwanden, Direktor ad interim des Textilmuseums. Das Gespräch wird moderiert von Marianne Burki, Leiterin des Förderprogramms TaDA Textile and Design Alliance .

Etwas versteckt im Linsenbühlquartier zeigt der kleine Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst und Architektur « Espace Nina Keel » Stéphanie Baechlers Arbeit « The Fates Are Talking ». Das Herzstück der Einzelausstellung ist ein Dialog in Form einer fünf Meter langen Stickerei. Er liest sich als kritische Auseinandersetzung mit der Textilgeschichte der Ostschweiz und der heutigen, globalen Textilindustrie, wo in Unmengen oder für fragwürdige Auftraggeber produziert wird.

«The Fates Are Talking» ist vom 24. September bis zum 23. Oktober 2021 im «Espace Nina Keel» an der Linsenbühlstrasse 25 in St.Gallen ausgestellt. Am Abend der Vernissage hält die Künstlerin um 19 Uhr eine Spoken Word Performance.

TaDA Talk: 30. September 2021 zwischen 17:30–18:30, Textilmuseum St.Gallen, auf Anmeldung.

«Erinnerungen an die Zukunft» läuft noch bis zum 24. Oktober. Ein Kombi-Ticket verbindet die Stadt mit dem Berg und regt an, alle Stationen dieser textilen Reise zu besuchen. Das Wanderbillet ist gleichzeitig Eintrittsticket ins Textilmuseum St.Gallen und berechtigt zu einem Kursbesuch in «Textilem Basiswissen» an der Schweizerischen Textilfachschule in Zürich. Erhältlich ist das Billet online bei der TBB.