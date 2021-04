Aus der gleichen Kollektion stammt dieses orange Lycra-Kleid. Fotos: Michel Gilgen

Lilia Glanzmann 17.04.2021 14:00

Starke Frauen in selbstsicherer Mode Arienne Birchlers Kollektion ebnet den Weg für ein dringend nötiges neues Modeverständnis: ein Wertesystem, das Ästhetik, nachhaltige Produktion, künstlerische Kampagnen vereint.

Meret tritt im blumenbestickten Ecru-Seidenkleid aus der Bar, Jamina geht im taupefarbenen Mantel mit einem Strauss Inkalilien über den Platz, Caroline wartet im silberfarbenen Anzug an der Tramhaltestelle. Arienne Birchlers Kleider erzählen Geschichten von starken Frauen inmitten eines blühenden Lebens. ###Media_2### Vor 15 Jahren diplomierte die Modedesignerin an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen. Sie arbeitete im Kreativteam von Dries van Noten, zog später nach New York und arbeitete dort für Diane von Fürstenberg. Vor zehn Jahren dann wechselte sie das Fach: Mit ihrer Zwillingsschwester Pascale schuf sie Installationen, Skulpturen und Zeichnungen, die im Kunstmuseum Luzern, in der Galerie Nicola von Senger oder im Haus Konstruktiv in Zürich ausgestellt wurden. Nun aber ist Arienne Birchler zur Mode zurückgekehrt: «Ich spürte die Dringlichkeit, die beiden Welten in etwas Neues zu verflechten.» Mit ihrer Kollektion für Frühjahr und Sommer 2021 lanciert sie erstmals e...