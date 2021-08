Der Seilbähnler des Skiresorts Masik-Ryong vor den Kabinen, die einst in den Tiroler Bergen fuhren. Fotos: Katharina Schelling

Köbi Gantenbein 28.08.2021 08:00

Spaziergang in Nordkorea Das Alpine Museum in Bern zeigt ein halbes Dutzend Filme über Nordkoreas Bergwelt. Die Ausstellung ‹Let’s Talk about Mountains› lässt uns über Berge reden. 28.08.2021 08:00

Warum um Gottes willen Nordkorea im Alpinen Museum der Schweiz? Wo wir sonst Gletscher, Wölfe und Lebensbilder aus den Alpen anschauen oder Bergsteigerlegenden feiern? Weil es dort fast so viele Hügel und Berge gibt wie bei uns – zwar nicht so hohe, aber ebenso schöne. Und weil zu einem Museum die Neugierde und zu einem Museum der Alpen zudem das Abenteuer gehört. Und so lädt das Alpine Museum in Bern mit einem halben Dutzend Filmen über Nordkorea zu einem spektakulären Spaziergang ein. ###Media_2### ‹Let’s Talk about Mountains› – lasst uns über Berge reden: Das ist der Anker der Gespräche mit Nordkoreanerinnen und Nordkoreanern, mit Künstlern und Lehrerinnen, mit Menschen in Pärken und in den Bergen. Wandern scheint ein Volkssport wie in der Schweiz, auch die Liebe zu den Bergen und zum Vaterland verbindet uns. Nur haben wir halt keinen runden, kleinen, grossen Führer mit Punkfrisur, der eigenhändig dafür sorge, dass im Skiresort von Masik-Ryong kein Unfall passiere. In den Gespräc...