Pro Helvetia bündelt den Schweizer Design-Auftritt im Londoner Designherbst: Design Swtzerland

Meret Ernst 20.09.2018 13:09

Pro Helvetia bringt Schweizer Design in die Metropole. Bis zum 23. September ist im Somerset House der von der Stiftung angeregte Beitrag «Body of Us» zu sehen. Kuratorin Rebekka Kiesewetter stellte mit ihrem Team die Frage nach freundschaftlicher Beziehungen als Grundlage menschlicher Existenz. Und übersetzte sie in eine Installation in Form einer riesigen Petrischale, in der Bakterien der Teammitglieder und des Publikums fröhlich vor sich hin wachsen – als Übung in und Reflexion über Zusammenarbeit, aber auch über die Grenzen und Ausschlüssen von «freundlichen Beziehungen». So zumindest heisst es auf der das Projekt begleitenden Website. Diese wiederum ist zusammen mit einer Audioinstallation und einer Publikation Teil des Projekts.

An der Messe London designjunction in der South Bank präsentiert Pro Helvetia unter dem Label «Design Switzerland» sieben Sudios: Zu sehen sind unter anderem die Leuchtdrohnen des Lichtdesignstudios Verity oder das Kompostsysteme von WormUp, ausserdem Dimitri Bähler, das Leuchtenlabel iiode, das Projekt Hors Pistes und andere. Zu der Gelegenheit hat die Kulturstiftung dem Design von der in Brüssel, Genf und New York domilizierten Agentur Base einen neuen Webauftritt für das Label schneidern lassen. Die Präsentation junger Schweizer Talente auf der internationalen Bühne sei eine der Massnahmen des neuen Fördermodells für Design, das den Zugang zu den globalen Akteuren der Branche erleichtern soll.