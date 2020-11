Der Schubladenstapel in limitierter Edition in Nussbaum in der Kollektion Rö.

Schubladenstapel, reloaded

Aufeinandergestapelte Schubladen, die Susi und Ueli Berger im Brockenhaus entdeckt hatten, inspirierten sie zum «Schubaldenstapel». Nach knapp vierzig Jahren legt ihn Kollektion Rö in Nussbaum auf.

Meret Ernst 02.11.2020 10:03