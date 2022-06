Den Katalog «Die schönsten Schweizer Bücher» begleitet jeweils eine Wanderausstellung. Hier ein Bild der Schau im Helmhaus Zürich.

Roderick Hönig 16.06.2022 10:33

Alle Jahre wieder prämiert das Bundesamt für Kultur ‹Die schönsten Schweizer Bücher›. Zur Auszeichnung gibt es jeweils eine (Wander)Ausstellung und einen Katalog, der die ausgezeichneten Bücher dokumentiert und kommentiert und von der Edition Hochparterre vertrieben wird. Er ist immer auch ein informatives Nachschlagewerk sowie immer auch selbst ein Beispiel für aktuelle Buchgestaltung. Dieses Jahr haben ihn die Grafiker Samuel Bänziger, Rosario Florio, Larissa Kasper gestaltet.



Für den diesjährigen Katalog haben Beiträgen geschrieben: Franziska Burkhardt, Zürich; Christoph Franz, Zürich; Laura Serejo Genes, New York (US); Winfried Heininger, Baden; Medea Hoch, Zürich; Walburga Krupp, Remagen; Charlotte Laubard, Genève; Michael Meier, Zürich; Alexandre Quoi, Saint-Etienne (FR); Stephanie M. Rebonati, New York (US); Sereina Rothenberger, Zürich; Sigrid Schade, Basel; Nicole Udry, Lausanne; Tan Wälchli, Berlin (DE).



Die Ausstellungseröffnung und die Verleihung des Jan-Tschichold-Preises 2022 an das Kollektiv VOLUMES (Gloria Wismer, Anne-Laure Franchette, Patrizia Mazzei) findet am Donnerstag, 23. Juni um 18 Uhr im Helmhaus in Zürich statt. Die Ausstellung dauert bis am 26. Juni.

Weitere Ausstellungsstationen in der Schweiz: Kunsthalle Basel (11.10. – 16.10.2022) und Bibliothek Hauptpost (11.11. – 10.12.2022)



Mehr zur Auszeichnung und den prämierten Büchern des Jahrgangs 2021.