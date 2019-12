Farben aus Li Edelkoorts Farbkarte 20/21. Fotos: Lynn Karlin

Die holländische Trendforscherin Li Edelkoort verführte am 9. Dezember 2019 in Zürich in die Zukunft – wobei ihre «Green Waves 2021» bereits in Gang sind.

Edith Arnold 11.12.2019 14:49

Perfektes Setting beim Filmpodium mitten in Zürich: als Welcomedrink wird Hibiskusaufguss mit Rosmarinzweig und Orangenscheibe gereicht. Um Tannenbäume herum locken Süssigkeiten, auch mit Blüten bestäubt. Auf einem Tisch liegen drei Trendbücher mit Stoffmustern auf. Fotografieren nur mit den Augen erlaubt! In metallic-silbernen Birkenstock-Sandalen tritt die Grand Dame der Trendprognose dann vor 200 Fachleute aus der Branche. Sie hat etwas Einlullendes, wenn sie mit ihrer wohlklingenden Stimme sagt: «Ihr werdet happy sein am Ende der Präsentation. Denn wir schauen zusammen in die Zukunft, sehen, wie wir sie managen und gestalten können.» ###Media_2### «Green Waves 2021» in Mode und Lebensstil «Auf Braun folgt Grün. Farblich wie symbolisch», sagt Li Edelkoort. Aus der Erde kommt das Leben, wachsen Pflanzen, Kräuter, Gemüse. Während die Umweltzerstörung andauert, sehnen sich Menschen nach Dschungeln. Innenräume würden immer grüner, sagt sie, und meint damit wohl auch die k...