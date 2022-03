«Solidarità» – Sdratsch Gelb-Blau der Tessanda Val Müstair für die Menschen in der Ukraine. Fotos: Tessanda

Die Tessanda Val Müstair legt gegen Not und Elend in der Ukraine einen «Solidaritäts-Sdratsch» auf. Als Zeichen und um Geld zu sammeln. Beteiligt Euch!

Köbi Gantenbein 04.03.2022 18:04

Die Tessanda in der Val Müstair ist eine traditionsreiche Handweberei. Tücher, Tischwäsche, Teppiche von schönster Güte reisen aus dem Münstertal zu den Menschen, die schöne Textilien gerne haben. Die Tessanda schreibt: «Wir – alle Tessanda-Mitarbeitenden – sind fassungslos und können dem immensen Leid nicht tatenlos zusehen. Spontan haben wir uns entschlossen, in unserer Freizeit einen Solidaritäts-Sdratsch in Blau und Gelb herzustellen, den Farben der Ukraine. Die Einnahmen werden wir vollumfänglich an die Glückskette zugunsten der ukrainischen Bevölkerung überweisen. In diesen schwierigen Zeiten wollen wir zusammenstehen.»

Sdratsch ist romanisch und heisst Wischtuch oder Putzlappen. Der «Solidaritäts-Sdratsch» misst 35 cm x 35 cm und ist der wohl schönste Putzlappen der Welt, denn die Details sind gepflegt, der Saum ist zweifarbig, eben blau-gelb, oder gelb-blau. Er kostet 45 Franken, die wie gesagt voll und ganz in die Ukraine reisen werden. Und hier kann der Sdratsch bestellt werden.