Das in Bronze gegossene Hörgerät der jungen Designerin Sophie Willener ist auch ein markantes Schmuckstück. Fotos: Raisa Durandi

Anna Raymann 03.09.2020 14:00

Das Hörgerät, das Sophie Willener entworfen hat, betont den Makel selbstbewusst als Teil der Identität. Während traditionelle Hersteller damit werben, das Gerät nahezu unsichtbar im Gehörgang zu verstecken, wird es bei der jungen Designerin zum Schmuck. Ähnlich einer markanten Brille sendet es ein Signal an das hörende Gegenüber, was Missverständnissen pragmatisch und optisch ansprechend vorbeugt. Das vermittelt auch der Titel des Projekts: ‹Do you see me hearing you›. Dass sie ihren Bachelor in ‹XS Schmuck› an der Hochschule Luzern ausgerechnet mit einem Hörgerät abschliesse, füge sich gut ein, findet Sophie Willener. Die Studienvertiefung «will den Blick dafür schärfen, was Schmuck ist oder sein kann», so der Leiter Christoph Zellweger siehe Hochparterre 9 / 16. «Die Interaktion zwischen Objekt und Körper interessiert mich seit Langem», sagt Sonja Willener. Im Studium hat sie einen Ring hergestellt, der ihre Hand bei feinen Arbeiten durch Gewichte stabilisiert. Für ihr Diplompr...