Fallstudien dokumentieren die Vor- und Nachteile von Materialien und deren Verarbeitungsmöglichkeiten. Fotos: Guillaume Musset

Mirjam Rombach 19.02.2022 08:00

Schöne Zukunft Das Buch ‹The Aesthetics of Sustainability› von Thilo Alex Brunner ist Methodenset zur Analyse neuer Materialanwendungen und als Erfahrungsschatz für junge Designschaffende. 19.02.2022 08:00

Die Welt sucht den Weg aus dem Plastikzeitalter. Alternative Materialien sollen den allgegenwärtigen Kunststoff ersetzen. Ob nachhaltige Materialentwicklungen im Markt bestehen können, hängt nicht nur von ihren Eigenschaften, der Komplexität ihres Herstellungsprozesses und ihrem Preis ab. Entscheidend ist auch ihre Ästhetik: Was nicht gefällt, findet keine Käufer. Ökologischen Produkten haftet heute nicht mehr der Beigeschmack von Fünfkornflocken an, doch die Vorbehalte gegenüber Qualität, Preis und Ästhe-tik wirken nach. Oft wartet eine gute Materialentwicklung umsonst auf den Durchbruch – weil die Hersteller es nicht schaffen, die richtige Anwendung für das Material und seine Eigenschaften zu finden, oder weil dessen visuelle Wirkung nicht überzeugt. Und wie soll sie überhaupt aussehen, die ökologisch gangbare Zukunft? ###Media_2### ###Media_3### Hier setzt das Projekt der École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) mit dem Titel ‹Aesthetics of Sustainability›, an. Master-Studierend...