Die Möbelmesse Milano 2020 soll vom 16. bis zum 21. April stattfinden.

Lilia Glanzmann 25.02.2020 22:13

Der Salone del Mobile in Mailand wird verschoben und nicht wie bisher geplant vom 20. bis zum 25. April stattfinden – Als neues Datum wurde die Woche vom 16. bis zum 21. Juni 2020 festgelegt, zeitgleich mit der Art Basel und Design Miami in Basel. Das gab das Board of Federlegno Arredo Event in einer Pressemitteilung als Reaktion auf die steigende Anzahl der Coronavirus-Fälle in Italien bekannt. Mittlerweile soll es dort über 230 Infektionsfälle geben, die meisten in den norditalienischen Regionen Lombardei und Veneto.

Es ist bereits die zweite Terminänderung im internationalen Messekalender: Am Montag hatte die Messe Frankfurt die für Anfang März geplante Fachmesse «Light + Building» verschoben. Sie soll zwischen Mitte und Ende September 2020 stattfinden.