Eine neue Sprache entwickelt: die neue Maschine und ihre Vorgängermodelle. Fotos: Cédric Widmer

Lilia Glanzmann 23.01.2020 14:00

‹15 Jewels›, ‹25 Rubine› oder ‹23 Steine›: Die technischen Daten einer mechanischen Uhr nennen meist die Anzahl der verbauten Edelsteine. Allerdings schmücken diese nicht das Zifferblatt, sondern arbeiten als Lagersteine im Innern. Sie reduzieren die Reibung zwischen den Zahnrädern und verhindern, dass sich diese zu stark abnutzen. Besonders beliebt sind Rubine, weil diese extrem hart sind – wenn heute auch meistens synthetische Rubine verbaut werden. ###Media_2### Rubinrot ist auch das Logo der Firma Stoco, die in Cortaillod am Neuenburgersee ansässig ist. Sie ist darauf spezialisiert, solche Lagersteine automatisiert zu platzieren. Nun hat Stoco gemeinsam mit dem Bieler Industriedesigner Damien Regamey eine Zelle entwickelt, die 2800 Rubine pro Stunde ausrichtet und in Glasröhrchen stapelt. Dank dieses Zwischenlagers platziert eine nächste Maschine in der Linie die Steine geordnet im Uhrwerk. Regamey arbeitet bereits zum zweiten Mal für einen Zulieferer der Uhrenindustrie. So hat er Ma...