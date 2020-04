Rosmarie Baltensweiler (1927-2020)

Meret Ernst 14.04.2020 11:23

Die Frage, weshalb gerade sie für Hochparterre porträtiert werden solle, war frei von jeder Eitelkeit. Neugier steckte darin. Weshalb das Interesse an ihrer Person? Rosmarie Baltensweiler empfing mich vor fünf Jahren im Chalet in Ebikon, dort, wo sie Entwurf, Produktion, Familienleben und Unternehmertum so glücklich vereinen konnte. Im Rückblick auf ihr gemeinsames Leben mit Rico Baltensweiler, der 1987 viel zu früh verstarb, mit ihren vier Kindern, den Enkelinnen und Enkeln und dem wachsenden Unternehmen, blitze Schalk auf, aber auch Stolz auf das Erreichte. Ihr Bruder Felix Schwarz, zehn Jahre älter und Architekt, hatte ihr, «dem Landei», den Weg von Bremgarten in die Kunstgewerbeschule Zürich gebahnt. Er blieb ihr ein Vorbild. Politisch aktiv, zündete ihr Interesse an gesellschaftlichen und politischen Fragen in den Diskussionen mit ihm. Die Mutter, in Rosmarie Baltensweilers Beschreibung tüchtig und fantasievoll, der Vater Beamter, unterstützten sie und ihren Bruder in den Berufswünschen. A...