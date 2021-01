Rémy Jacquet (1951-2020). Foto: Patrice Schreyer, 2017

Meret Ernst 07.01.2021 12:03

Sein Unternehmen, die Designagentur Multiple in La Chaux-de-Fonds gehört zu den wenigen grossen Playern in der Schweiz. Mit seinen 30 Mitarbeitenden ist Multiple sogar die grösste Agentur, die ausschliesslich Industrial Design anbietet. Und sie trägt im Namen, worauf der diskrete Gründer Rémy Jacquet immer gesetzt hat: auf die Mehrstimmigkeit, auf das Team. Ende 2017 ging er im Alter von 69 Jahren in den Ruhestand.

Der Franzose Rémy Jacquet stammte aus Morteau, nahe zum Neuenburger Jura mit seiner Uhrenindustrie gelegen. Er absolvierte die Ecole Boulle in Paris, entwarf zunächst für die Uhrenindustrie, gewann dann einen Auftrag, aus dem das französische Minitel hervorging, für das er mehr als zehn aufeinanderfolgende Modelle entwarf. 1973 gründete er die Agentur Multiple in Le Locle, die 1984 nach La Chaux-de-Fonds umzog. Erfinderisch, aufgeschlossen, risikofreudig bis zur Grenzüberschreitung, so lautet die Einschätzung seiner Mitarbeitenden, die nun Jacquets Erbe antreten. Das waren die Eigenschaften, die es brauchte, um sich von der krisengeschüttelten Uhrenwelt zu emanzipieren. Multiple erweiterte das Angebot und gewann bald das Vertrauen von Nestlé, von Mettler-Toledo, Georg Fischer und vieler KMUs und Start-ups. Als Designer prägte Rémy Jacquet viele millionenfach verkaufte, oft vertraute Gegenständen, neben dem Miniel etwa den elektronischen Spielautomaten der Loterie romande, Kaffeemaschinen (vor allem Dolce Gusto), die Schalter-Linie Edizio für Feller, einen der letzten Laurastar-Bügeltische und viele mehr.



Rémy Jacquet, der eine Schule für Produktdesign besucht hatte, kritisierte, dass es zu seiner Zeit keine Ausbildung im Bereich Design gegeben hätte. Sie genügte zumindest nicht seinen hohen Ansprüchen. Auch deshalb setzte er auf Wissensvermittlung innerhalb seines Unternehmens. Auch deshalb unterrichtete er gleich selber: an der Kunstgewerbeschule in La Chaux-de-Fonds und von 1995 bis 2013 an der ECAL. Dort vermittelte er seine reiche Erfahrung und Kreativität an junge Studierende. Er gehörte auch zu den vierzig international renommierten Designerinnen und Designer, die von Pierre Keller aufgefordert wurden, den Melkstuhl neu zu denken. Sein Entwurf «botte-cul» ist nun Teil der Sammlung, welche die Hochschule 2016 dem Mudac vermacht hat.

Rémy Jacquet ist am Freitag, 19. Dezember, im Alter von 72 Jahren an den Folgen von Corona verstorben.