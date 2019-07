Der DJ bedient ein Rotary-Mischpult mit Drehreglern, den Potis. Fotos: Michal Schorro

Anna Raymann 11.07.2019 14:00

Unzufrieden mit den marktüblichen Mischpulten entwarf Marcel Schneider seinen ersten Prototyp – und traf damit einen Nerv. Bald stiess der gelernte Polymechaniker Simon Schär dazu. Gemeinsam produzierten sie 2016 den ‹Rotary DJ Mixer RDM20› in einer ersten Auflage von zehn Stück, allesamt handgefertigt in Bern. Obwohl beide ursprünglich von der Technik her denken, überzeugt das Mischpult auch optisch: Die Oberfläche ist aufs Wesentliche reduziert. An der Stirnwand befinden sich die Regler fürs Grobe. «So bleibt für den DJ die untere Fläche frei, sich musikalisch auszutoben», sagt Simon Schär. Drehregler statt Fader erlauben einen weichen Wechsel. Die Gestaltung ergebe sich aus der ‹Usability›. Das bedeutet schnörkellose Mechanik, klare Linien und einen Hauch Vintage. Keine digitale Anzeige, sondern feingliedrige Zeiger zeigen den Pegel an. Zurückhaltend kühl macht sich das sorgfältige Handwerk in diesen Details bemerkbar. Mit einer serifenlosen Schrift führt die Berner Grafikerin El...