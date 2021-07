Eine Kollaboration zwischen Brompton aus London und Freitag aus Zürich: Die Velotasche ‹Coltrane› verbindet sich dank Alurahmen stabil mit dem Faltrad.

Axel Simon 03.07.2021 08:00

Freitag und Brompton: Was haben die Taschenmacher aus Zürich und die Faltradpioniere aus London gemeinsam? Neben Kreislaufdenken und Velofahren, Qualität und Funktionalität seien beide «verrückt genug, immer noch in zwei der teuersten Städte dieser Welt zu produzieren», ist auf der Website von Freitag zu lesen. Und: Beide Marken sind kultig genug, um sich bis nach Fernost zu verkaufen. Die Schnittmenge ihrer zahlungskräftigen Communitys darf sich nun über die Kollaboration von Freitag und Brompton freuen. Seit Mitte April ist ‹Coltrane› auf dem Markt, ein 19-Liter-Tagesrucksack, der auch eine Velotasche ist. Vorerst sind 3000 Stück produziert. Ob das Produkt in das Standardsortiment kommt, ist zurzeit noch unklar.





Ist man länger ohne Velo unterwegs, lässt sich das Gestell mit wenigen Handgriffen entfernen, und der Rucksack wird komfortabler.

Basis für ‹Coltrane› war der zwölf Jahre alte Freitag-Rucksack ‹Hazzard›. Wie dieser ist ‹Coltrane› natürlich aus gebrauchter LKW-Blache gefertigt, im Innern mit einem Stoff aus rezykliertem PET gefüttert und liebevoll aufgeteilt. Er hat eine Extraöffnung für das Laptop, ein kleines Vorderfach und einen zusätzlichen seitlichen Griff. Praktisch: Die Tasche steckt quer vor dem Velolenker, sodass Griff und Vorderfach beim Transport oben sind. Die meisten Anpassungen fallen kaum auf: Das Hauptfach lässt sich über drei statt vier Seiten öffnen, die Schultergurte sind ungepolstert, die Griffe der Reissverschlüsse sind aus Stoff statt aus Metall, damit sie beim Fahren nicht klimpern. Der grösste Unterschied zu ‹Hazzard› ist gewöhnungsbedürftig: ein mit Klettverschlüssen sichtbar angebrachter Alurahmen mit dem Verbindungsstück zum Velo – ein Standardelement von Brompton. Durch ihn hält die Tasche stabil am Rad, nachdem sie mit einem satten ‹Klack› auf dem Kunststoffblock am Fahrradrahmen eingerastet ist. Auf dem Rücken getragen erinnert ‹Coltrane› dadurch allerdings an die Miniversion eines Trekkingrucksacks der 1980er-Jahre. Trägt man ihn länger, lohnt es sich, das Alugestell vorher zu entfernen – das lässt sich mit wenigen Handgriffen bewerkstelligen.

Die Idee zur Tasche hatte Nicola Stäubli, Produktentwickler bei Freitag. Am schwierigsten sei es gewesen, die Schultergurte vor dem ‹Klack› schnell und gut zu verstauen. Das sei auch der Grund, warum es für Brompton-Räder fast nur Schultertaschen und keine Rucksäcke gibt. Nach vielen Versuchen fand Stäubli die Lösung: «magische Magnete» an zwei Stellen der Gurte. Eine weitere Idee des Brompton-Fans: In jedem Rucksack steckt ein Lappen aus der gleichen Blache als Spritzschutz für das Schutzblech des Vorderrads.