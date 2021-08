Meistens kommt die Klangszenografie in Ausstellungen zum Einsatz. Das Basler Atelier Idee und Klang plädiert dafür, die Disziplin auch in der Architektur einzubringen.

Claudia Schmid 30.08.2021 14:08

Wer nichts sehen will, schliesst die Augen. Der Wirkung von Sound hingegen kann man sich nicht entziehen: Wir nehmen ihn auch dann wahr, wenn wir uns nicht auf ihn konzentrieren. Obwohl kaum ein Klang ohne Raum ist und kaum ein Raum ohne Klang, spielt die akustische Ebene bei der Konzeption von Ausstellungen oder beim Bau von Museen oft eine untergeordnete Rolle. «Sound», sagt Ramon De Marco, «ist in vielen Fällen Ersatz für optisch schwer übertragbare Informationen. Oder er dient dekorativen Zwecken.» Der Gründer des Basler Ateliers Idee und Klang Audio Design beschäftigt sich seit sechzehn Jahren mit der Disziplin Klangszenografie und der Frage, wie sich Räume und Umgebungen klanglich inszenieren lassen. Ein Atelier auf dem Gundeldinger Feld in Basel – einem kreativen Zentrum auf dem Gelände einer ehemaligen Maschinenfabrik – ist das Zentrum der Klangmanufaktur. Bis heute ist der Gründergeist der Firma zu spüren, obwohl diese mittlerweile global tätig ist, von Katar über Südafrika ...