Neuheiten, Prototypen und Klassiker: Fabrik-Ausstellung von designobjekt.ch.

Am kommenden Sonntag laden Embru, Thut, Tossa, Mox, Lehni und Seledue nach Buchs zur Fabrikausstellung.

Lilia Glanzmann 27.09.2018 11:09

Die sechs Schweizer Hersteller haben sich zum gemeinsamen Online-Shop «designobjekt.ch» zusammengeschlossen. In der Fabrik-Ausstellung präsentieren sie sich in der realen Welt und sind persönlich anwesend, um ihre Neuheiten, Prototypen und Klassikern anzubieten. Die Reise nach Buchs-Dällikon, gut zwanzig S-Bahn-Minuten von Zürich entfernt, lohnt sich auch deshalb, weil der Verkauf in der Fabrik stattfindet, die Tossa und Thut letztes Jahr zusammen eröffneten. Mehr dazu im Artikel «Zusammengehen» aus der Ausgabe 8/17 von Meret Ernst.