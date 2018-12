RM20, Varia Instruments, unterstütztes Projekt der vergangenen Ausschreibung Fotos: © Michal Schorro

Anna Raymann 18.12.2018 11:07

Die Kulturstiftung fördert 2019 Projekte aller Designbranchen mit einem Budget von 300’000 Franken. Ein vierstufiges Fördermodell begleitet die Projekte mit Beiträgen an die Konzeptentwicklung, die Entwicklung von Prototypen, an die Produktion und an die Projekterweiterung. Parallel dazu können Designerinnen und Designer Coaching- und Mentoringprogramme in Anspruch nehmen und ihre Arbeiten an Messen oder Branchentreffen präsentieren.

Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf der Website. Die Frist für die Einreichung endet am 1. März 2019.