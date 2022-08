Eine Ikone seit seiner Fertigstellung 1975: Werner Gantenbeins Modissa-Haus (Foto: Werner Huber, 1981).

Mirjam Rombach 26.08.2022 17:58

Bühne frei für Schweizer Design! Noch ist nicht bekannt, was mit dem ehemaligen Modissa-Stammhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse geschehen wird. Nachdem im Sommer die letzten T-Shirts und Kleider verkauft oder verräumt worden sind, liegt es erst einmal in der Hand von Designliebhaberinnen. Vom 1. September bis 8. Oktober 2022 zeigen die Schweizer Möbelhersteller Lehni, Embru, Seledue und Schindlersalmerón in Zusammenarbeit mit Teo Jakob ihre Kollektionen und Designklassiker im 1. Obergeschoss des Hauses mit der markanten Fassade.

Wer lieber leichtgewichtige Accessoires statt Polstersessel aus dem Laden tragen möchte, findet auch Produkte von Søren Henrichsen oder Schönstaub. Schon seit dem 15. August ist im Erdgeschoss zudem die Plattform Swiss Design Market präsent, wo Ledertaschen von Lost & Found Accessoires, Teppiche aus Wolle von Schwarznasenschafen von Neeschi oder Bettwäsche von Storyfabrics verkauft werden.