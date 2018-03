Pompös wie nie

Die langweiligste Oskar-Verleihung aller Zeiten sei es gewesen, heisst es. Sie war aber nicht minder glamourös: 45 Millionen Swarovski-Kristalle brachten die Bühne zum glänzen. Verantwortlich für das Bühnendesign ist seit sechs Jahren der Szenograf Derek McLane, der für seine Produktionen am New Yorker Broadway bekannt ist. Liess er sich letztes Jahr von Art Déco inspirieren – er verarbeitete dafür gerade mal 300 000 Kristalle – erinnerte die diesjährige Bühne an eine Kristallhöhle und war damit pompös wie schon lange nicht mehr.