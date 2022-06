Die Direktorin des Designmuseums Mudac Chantal Prod’Hom im neuen Museumsbau. .

In der aktuellen Ausgabe von Hochparterre beleuchten wir das Doppelmuseum ‹Plateforme 10› beim Bahnhof Lausanne. Im Video erzählt Direktorin Chantal Prod’Hom, was dieses Quartier so aussergewöhnlich macht.