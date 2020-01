Viel Kunststoff in vielfältigen Formen an der Messe Swiss Plastics

Meret Ernst 22.01.2020 16:47

Plastic fantastic Die Messe Swiss Plastics bietet Kunststoffherstellern und -verarbeitern eine Plattform. Mit dabei: die Organisation Shift Switzerland, die sich um Nachhaltigkeit kümmert.

An der Fachmesse für Kunststoff sind die Gewichte klar verteilt. In den beiden grossen Hallen der Messe Luzern stehen die grossen Hersteller und Anbieter, gegliedert nach Anwendungsbereichen, die zeigen, wie tiefgreifend unsere Welt vom Kunststoff durchdrungen ist. Von Aussen nach Innen, von der Bauwirtschaft und der Automobilindustrie über Maschinen und Geräte, Konsumgütern, Verpackung bis zur Mode und in die Medizin. Allumfassend: die Elektronik. Überall findet sich Kunststoff, der entwickelt, gefertigt, in Anwendungen gebracht wird. 260 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Dienstleistungen und werben für ihre Fertigungen. Da kreist ein Industrieroboter hinter Glas, ein smarter Robotix rollt zwischen den Messebesuchern hindurch. Granulat in allen Farben und Formen, gefertigte Teile in abstrakter Schönheit, Formaufbauten aus Metall und dazwischen viele Prospekte, die auf dem geduldigen Papier eine nachhaltige, effiziente, moderne und anspruchsvolle Fertigung versprechen. Die gesamte ...