Mit seinen liebevoll gezeichneten Figuren prägte der Grafiker und Illustrator das visuelle Gedächtnis der Schweiz.

Mirjam Rombach 05.02.2022 09:00

Raubkatzen, Orangen, Sonnen und Eulen, immer wieder Eulen: Was Celestino Piatti auch malte, alles hatte Augen. Der Schweizer Grafiker und Illustrator mit der ungezähmten Fantasie hat ein vielfältiges Werk geschaffen. Er gestaltete rund 500 Plakate und mehr als 6000 Buchcover, vor allem für den Verlag dtv. Wer heute ein Buchantiquariat besucht, stösst unweigerlich auf Titel wie ‹Eulenglück›, ‹Ende einer Dienstfahrt› oder ‹Der seekranke Walfisch›. Am 5. Januar 2022 wäre der Gestalter hundert Jahre alt geworden. Zu seinem runden Geburtstag erschienen neben einer Piatti-Leuchte in limitierter Auflage Bücher bei mehreren Verlagen, darunter der Geschichtenband ‹Piatti für Kinder›. Der Bildband ‹Alles, was ich male, hat Augen› versammelt rund 400 ausgewählte Poster, Buchumschläge, Illustrationen, Zeichnungen und Skizzen. Das Buch zeigt ikonische Werke ebenso wie bisher unveröffentlichte Fundstücke aus dem Privatarchiv der Familie....