Inga Sempé, Foto: Marion Leflour

Mirjam Rombach 16.11.2021 09:41

Perspektivenwechsel 3/3 Drei Designschaffende blicken auf das Werk dreier grosser Designerinnen, die Teil der Ausstellung ‹Here We Are!› im Vitra Design Museum sind. Im Zentrum steht diesmal die Pariserin Inga Sempé. 16.11.2021 09:41

«In Sempés Arbeiten liegt etwas zutiefst Menschliches» von Livia Lauber* Viele Arbeiten von Inga Sempé finde ich schlicht genial, andere sprechen mich nicht an. Gerade das ist so spannend an ihrer Arbeit. Sie zeigt einen klaren Standpunkt. Dadurch wirken ihre Entwürfe zeitlos, polarisieren aber auch. Möglicherweise will Sempé dies mit Absicht und fordert so, dass man Position bezieht. In Hyères hatte ich 2017 die Chance, sie persönlich kennenzulernen. Sie wirkte auf mich absolut authentisch und transparent. Ihre klare Persönlichkeit spürt man auch in ihrem Design, das so gar nicht trendorientiert ist. Entweder mag man diesen Ansatz oder nicht. Aber auch wenn man keinen Bezug dazu findet, kann man in ihren Entwürfen eine Geschichte erkennen. In Sempés Arbeiten liegt etwas zutiefst Menschliches, sodass das Wohnen und Leben mit ihren Objekten intuitiv funktioniert. ###Media_2### ‹Brosse› ist ihr erstes Objekt, an das ich mich erinnern kann. Sie hat das Möbelstück 2003 für die italienische...