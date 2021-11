Charlotte Perriand, Foto: Norman Rice; © Charlotte Perriand Archives

Mirjam Rombach 08.11.2021 09:00

Perspektivenwechsel 2/3 Drei Designschaffende blicken auf das Werk dreier grosser Designerinnen, die Teil der Ausstellung ‹Here We Are!› im Vitra Design Museum sind. Zweite Protagonistin ist die Innenarchitektin Charlotte Perriand. 08.11.2021 09:00

«Wir stecken in einem ähnlichen Umkehrprozess wie Perriand zu ihrer Zeit.» von Alexis Tourron* In den Möbeln von Charlotte Perriand zu leben, ist ganz anders, als sie bloss zu betrachten. Es lässt mich ihre Funktionalität und Beweglichkeit spüren; im Gebrauch macht alles Sinn. Die Chaise Longue zum Beispiel ist ein wunderbar friedliches Stück mit einfacher, intelligenter Mechanik. Ich kann in hundert verschiedenen Positionen darauf sitzen. Perriands Möbel sind heute noch genauso relevant wie vor hundert Jahren, darum sammle ich sie. Meist finde ich auf Ricardo oder anderen Auktionsplattformen günstige, zerschlissene Einzelstücke. Der italienische Hersteller Cassina produziert ihre Möbel heute wieder und fertigt auch neue Lederbezüge an. Danach sieht ein Sessel aus der allerersten Serie wieder aus wie neu. Es ist eine sinnvolle Investition, weil die Möbel jeden Tag mein Leben verschönern und von bleibendem Wert sind. Besser, als das Geld auf die Bank zu bringen, ist es auch – meine Generatio...