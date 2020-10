Das Ostschweizer Residenzprogramm ‹Textile and Design Alliance› bringt Designerinnen, Künstler, Architekten und Textilproduzentinnen zueinander, auf dass durch «Tada» Neues entstehe.

Lilia Glanzmann 06.10.2020 11:10

35 000 Quadratmeter misst das ehemalige Saurer-Werk 1 zwischen Altstadt und Seeufer in Arbon. In den Industriehallen von Georges-Pierre Dubois pressten einst Menschen an grossen Maschinen Blech und formten Karosserieteile. Anfang September bezogen hier die ersten fünf Kreativen des Residenzprogramms ‹Textile and Design Alliance› (Tada) ihre Ateliers: eine Künstlerin aus Berlin, ein Produktdesigner aus Lausanne, ein Medienkünstler aus Wien und je eine Künstlerin und Textildesignerin aus Bregenz und Amsterdam. Eine Multimedia-Schaffende und eine Künstlerin haben ihren Aufenthalt coronabedingt auf nächstes Jahr verlegt. «Sowieso ist heuer alles etwas anders – obwohl wir gerade erst starten», sagt Marianne Burki, die das Projekt leitet. Die einstige Leiterin Visuelle Künste bei Pro Helvetia hat es diesen Januar übernommen. Entstanden ist das Programm aus der Idee von drei Ostschweizer Kantonen, die textile Tradition und Zukunft der Region stärker zu thematisieren. Es gab einen Ideenwettbewerb. G...